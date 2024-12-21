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Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla da gündemde. Son olarak siyah mini elbisesiyle verdiği pozlar, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'her hali olay', 'çok samimi ve sempatik', 'hem asil hem şık' gibi yorumlar yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

"ÇOK GÜZELSİN"

Son olarak siyah mini elbisesiyle verdiği peş peşe pozlar, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'her hali olay', 'çok samimi ve sempatik', 'hem asil hem şık' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Zehra'nın ortalığı sallayan pozu;

Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı

Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı

Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKralçıplak:

İşte en büyük marifetiniz, yavaştan başladı göstermeye sonuna bakalım ne olacak

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Tam da kamçilik

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıAli Teke:

Maşallah

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Savaşpu bacın çıkmış habere çabuk gel

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Shortla maça çıkmalarını kınıyorum Türkiye'ye yakışmıyor mayo giymeleri ya da tanga giymeleri lazım çağdaşlıkta sınır tanımamak lazım

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Haber YorumlarıMurat Ülger:

Adminin görevleri 1. Her gün uyduruk bir Arda Güler haberi yapmak. 2. Haftada bir Zehra Güneş haberi yapmak.

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Haber YorumlarıAbdullah Altuntaş:

Önce milli gurur deyin. Sonra utanmadan ahlaksızlık edin. Türkiyede bazılarının ahlak yapısı bu.

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