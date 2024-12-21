Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

"ÇOK GÜZELSİN"

Son olarak siyah mini elbisesiyle verdiği peş peşe pozlar, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'her hali olay', 'çok samimi ve sempatik', 'hem asil hem şık' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Zehra'nın ortalığı sallayan pozu;