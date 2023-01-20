Zehirlenen Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu, dizi seti iptal edildi

Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinin başrolünü paylaşan yakışıklı oyuncu sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi yaşayan oyuncunun hastanede tedavi altına alınırken set de iptal edildi.

Uzun bir aradan sonra televizyon projesinde yer alan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin çekimlerine devam ediyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde sette rahatsızlandığı öğrenildi.

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından dün kendisini iyi hissederek sete giden Tatlıtuğ, çekimlere hazırlandığı esnada yeniden rahatsızlandı. Oyuncunun kendisini kötü hissetmesiyle set iptal edildi.