Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Son üç ayda 16 kilo vererek sahne tarzını tamamen yenileyen şarkıcı Zara, paylaştığı son pozu ile gündem oldu. Çektiği selfiede göğüs detayı dikkat çekerken, ünlü şarkıcının hayranları "Sınırları zorluyorsun" gibi yorumlar yaptı.
Şarkıcı Zara, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. 49 yaşındaki sanatçı, hem hızlı kilo kaybı hem de değişen sahne tarzıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Zara, geçtiğimiz aylarda uyguladığı diyet programını detaylarıyla paylaşmış; zayıflama sürecinde herhangi bir iğne kullanmadığını, uzman kontrolünde günde tek öğün, protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söylemişti.
Ünlü şarkıcının son paylaşımı ise yine büyük ilgi gördü. Çektiği selfiede göğüs detayı dikkat çekerken, hayranları "Sınırları zorluyorsun" gibi yorumlar yaptı.