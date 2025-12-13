Haberler

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Güncelleme:
Son üç ayda 16 kilo vererek sahne tarzını tamamen yenileyen şarkıcı Zara, paylaştığı son pozu ile gündem oldu. Çektiği selfiede göğüs detayı dikkat çekerken, ünlü şarkıcının hayranları "Sınırları zorluyorsun" gibi yorumlar yaptı.

  • Zara, 49 yaşında bir şarkıcıdır.
  • Zara, uzman kontrolünde günde tek öğün, protein ve sebze ağırlıklı bir diyet uygulamıştır.
  • Zara'nın son selfie paylaşımında göğüs detayı dikkat çekmiştir.

Şarkıcı Zara, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. 49 yaşındaki sanatçı, hem hızlı kilo kaybı hem de değişen sahne tarzıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Zara, geçtiğimiz aylarda uyguladığı diyet programını detaylarıyla paylaşmış; zayıflama sürecinde herhangi bir iğne kullanmadığını, uzman kontrolünde günde tek öğün, protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söylemişti.

Ünlü şarkıcının son paylaşımı ise yine büyük ilgi gördü. Çektiği selfiede göğüs detayı dikkat çekerken, hayranları "Sınırları zorluyorsun" gibi yorumlar yaptı.

500

Sukru Gurbuz:

Bu da bozuk çıktı

Bilal Ulusoy:

Ahlak, terbiye dibe vurmuş.

Ebu Huzeyfe:

kadın soyunmuş gibi davranma admin gayet normal giyinmiş ! bu piyasadaki en güçlü seslerden en efendi sanatçılardan biridir Zara

Sogun Nn:

nerede göğüs be admin saçmalama efendi giyinmiş daha ne olsun.

Ertan Baykal:

Güzel bir bayan ancak sabah kalktığında bir resim atsa , yüzünün boyasın halini bir görek. Bayanlar erkekleri kandırıyor, tezgah.

