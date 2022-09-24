Yüzükle İlgili Bomba İddia! Gerçek Ortaya Çıktı...
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İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı alan Hadise, İstanbul konseri sırasında sahneden yüzük fırlattı. Boşanma kararının ardından Mehmet Dinçerler'in, Hadise'ye evlilik teklifi ettiği yüzüğü geri istediği iddia edilmişti. Hadise sahneden yüzük fırlatarak olaya göndermede bulunarak ertesi gün yüzüksüz fotoğraf paylaştı.
Gözlerden uzak 4 ay önce gizlice evlenen Hadise,mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' diyerek eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. Boşanma haberi ile gündeme bomba gibi düşen Hadise, İstanbul konserinde sahneden yüzük fırlattı. Boşanma haberlerinin ardından iddiaların ardı arkası kesilmedi.
Mehmet Dinçerler'in, Hadise'ye evlilik teklif ettiği 3 milyon liralık yüzüğü ve düğünde hediye edilen takıları geri istediği iddia edildi.
Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliği bitti, skandalları sürüyor. Dinçerler'in evlilik teklifinde hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğün replika olduğu iddia edildi. Dinçerler'in, sertifikası olmayan bu yüzüğü mozanit madeninden laboratuar ortamında ürettirdiğine dikkat çekildi.
Türkiye'nin ünlü pırlantacıların bile gerçeğinden ayırt etmekte zorlandığı bu yüzükler, son dönemde hayli popüler hale geldi. İddiaya göre, Dinçerler'in hediyesi olan pırlanta yüzük, çakmaydı. Fiyatı da 3 milyon değil 10 bin liraydı.Dinçerler'in eski aşkı oyuncu bir güzele de benzer bir replika yüzük hediye ettiği iddialar arasında.