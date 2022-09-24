Yüzükle İlgili Bomba İddia! Gerçek Ortaya Çıktı...

Gözlerden uzak 4 ay önce gizlice evlenen Hadise,mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' diyerek eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. Boşanma haberi ile gündeme bomba gibi düşen Hadise, İstanbul konserinde sahneden yüzük fırlattı. Boşanma haberlerinin ardından iddiaların ardı arkası kesilmedi.

TAKILARI İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Mehmet Dinçerler'in, Hadise'ye evlilik teklif ettiği 3 milyon liralık yüzüğü ve düğünde hediye edilen takıları geri istediği iddia edildi.

REPLİKA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliği bitti, skandalları sürüyor. Dinçerler'in evlilik teklifinde hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğün replika olduğu iddia edildi. Dinçerler'in, sertifikası olmayan bu yüzüğü mozanit madeninden laboratuar ortamında ürettirdiğine dikkat çekildi.

3 MİLYON DEĞİL 10 BİN LİRA

Türkiye'nin ünlü pırlantacıların bile gerçeğinden ayırt etmekte zorlandığı bu yüzükler, son dönemde hayli popüler hale geldi. İddiaya göre, Dinçerler'in hediyesi olan pırlanta yüzük, çakmaydı. Fiyatı da 3 milyon değil 10 bin liraydı.Dinçerler'in eski aşkı oyuncu bir güzele de benzer bir replika yüzük hediye ettiği iddialar arasında.