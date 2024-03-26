Üye Girişi
Haberler

Yunus Emre'nin yaptığı jet ski kazasının Acun Ilıcalı'ya faturası ağır oldu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Yarışmanın son bölümüne Yunus Emre'nin jet ski kazası damga vurdu.

NAGİHAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Son ödül oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, rüya gibi bir eve yerleşti. Birçok yarışmacının ödülün keyfini çıkarıp jet ski'yle turladığı anlarda ise yürekler ağızlara geldi. Kullandığı jet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü.

Yunus Emre'nin yaptığı jet ski kazasının Acun Ilıcalı'ya faturası ağır oldu

"ÖLDÜRÜYORDU BENİ"

Korku dolu anlarda Nagihan ise "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum" diyerek sert çıktı.

ACUN ILICALI CEZAYI KESTİ

Korkunç kaza ada konseyinde ele alındı ve Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin faturasını kesti. Ilıcalı Yunus Emre'ye "Bundan sonraki herhangi bir ödülde kazandığın ödülde asla ve asla herhangi bir araçla buluşturmayacağız seni" dedi.

ZARAR 3 MİLYON TL

Bu kaza sonrası Yunus Emre'nin kazancı gündem oldu. Yunus Emre'nin Survivor'dan aylık 400 bin TL kazandığı ancak yaptığı kazanın Acun Ilıcalı'ya '3 milyon TL' zarar verdiği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Acun Ilıcalı Televizyon Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli? Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşinden boşanıyor mu? Batuhan Emre Atamer kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Kurşunlu Belediye Başkan adayı Batuhan Emre Atamer Batuhan Emre Atamer kaç yaşında, nereli? Yaşar Karakuş kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Korgun Belediye Başkan adayı Yaşar Karakuş kaç yaşında, nereli? İsa Koç kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Ilgaz Belediye Başkan adayı İsa Koç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title