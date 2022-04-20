Yunus Emre Balcı Rotayı Türkiye'ye Çevirdi

Almanya'da doğup büyüyen genç şarkıcı Yunus Emre Balcı, 16 yaşından beri sözü müziği kendisine ait yüzlerce besteye imza attı.

Sözlerin Bittiği Yer, Gözlerin, Rüzgar gibi şarkılarıyla Almanya'da hit olan şarkılarıyla çok sevildi. Dijital satışları hızla yükselen müzisyenin yeni şarkıları önümüzdeki yaz müzikseverlerle buluşacak.

Genç şarkıcı Yunus Emre Balcı, artık Türkiye'ye yerleşmek istediğini burada eğitim hayatını tamamlayarak müzik adına güzel işlere imza atmak istediğini söylüyor.

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