YouTuber Fred Beyer, New York Moda Haftası'nda eşek şakası yaptı

ABD'li YouTuber Fred Beyer, New York Moda Haftası'nda çöp poşeti ve duş bonesiyle podyuma çıkarak eşek şakası yaptı. Güvenlik görevlisi tarafından podyumdan uzaklaştırıldı.

ABD'li YouTuber Fred Beyer, New York Moda Haftası'nda bir defile sırasında çöp poşeti ve duş bonesiyle podyuma çıkıp yürüdü. Beyer'in şakası güvenlik görevlisi tarafından podyumdan uzaklaştırılmasıyla son buldu.

ABD'de düzenlenen New York Moda Haftası'na bir YouTuber'ın eşek şakası damga vurdu. Youtube kanalında 300 binden fazla abonesi bulunan Fred Beyer, bir defilede üzerine geçirdiği çöp poşeti, duş bonesi ve şortuyla podyuma çıktı. İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında bir süre yürüyen Beyer, koşarak gelen bir güvenlik görevlisi tarafından podyumdan çıkarıldı. Beyer'i sahnenin arkasına götüren güvenlik görevlisi de bir süre sonra gülmeye başladı ve şakanın farkında olduğunu söyledi.

Fred Beyer'in kostümünün gösterinin bir parçası olduğunu düşünen bazı izleyiciler, güvenliğin müdahalesinin ardından bunun bir şaka olduğunu anladı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, eşek şakasını komik bulurken bazıları da bunun moda haftalarında sergilenen ilginç kıyafetlerin ve gösterilerin bir örneği olduğunu söyledi. - NEW YORK