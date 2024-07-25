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Yılmaz Morgül, Ortakent sahilinde coşturdu

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Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Bodrum'un Ortakent sahilinde verdiği konserde yerli turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Morgül, sahne performansıyla izleyenleri coşturdu ve en sevilen şarkılarını tekrar seslendirdi. Yoğun talep üzerine Salı günü tekrar sahne alacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül söylediği şarkılarla Ortakent sahilini inletti. Yerli turist ise Yılmaz Morgül'ün fotoğrafını çekmek için bir biriyle yarıştı.

Bodrum'un en meşhur sahillerinden biri olan Ortakent sahilinde bulunan Herodot Beach Hotel'de sahne alan ünlü sanatçı şarkılarıyla hem coştu hem de coşturdu. Bir birinden güzel Türk sanat müziğinden eserler seslendiren Morgül hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Yaklaşık 2 saat sahne de kalan Morgül'e yoğun ilgi gösteren yerli turist bir çok şarkıyı beraber okudu. Konsere giremeyen vatandaşlar ise dışardan fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştı. Esprileriyle de izleyenleri kahkahaya boğan Morgül sahne sonunda ısrarlar üzerine tekrar sahneye dönerek en sevdiği eserlerinden şarkıları tekrar seslendirdi. Güçlü sesiyle Ortakent sahilini inleten Yılmaz Morgül yoğun ilgi nedeniyle Herodot Beach Hotel'de Salı günü tekrar sahne alacağını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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