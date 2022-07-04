Yıllardır doğal güzelliği savunan Tuba Büyüküstün de estetik yaptırdı

İki çocuk annesi 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, yıllardır estetik operasyonlara karşı olmasıyla gündeme geliyor. Her fırsatta estetiğe karşı olduğunu belirten güzel oyuncunun son hali ise kafa karıştırdı.

DOLGU YAPTIRDI

Daha önce verdiği röportajda estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini söyleyen ve her zaman doğallıktan yana olduğunu savunan güzel oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi. Bir davete katılan oyuncunun gergin yüzü akıllara dolgu yaptırdığı iddiasını getirdi. Değişimiyle dikkat çeken Büyüküstün, estetik iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İşte Tuba Büyüküstün'ün son hali: