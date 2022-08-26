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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı

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Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Polat Alemdar' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine erişen Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına katıldı. 50 yaşındaki Şaşmaz'ın değişimi sevenlerini şaşırttı.

Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına katıldı.

DEĞİŞİMİ SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI

Bir döneme damgasını vuran unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.

Yıllar Sonra Tv Programına Katıldı! Necati Şaşmaz'ın Değişimi Dikkat Çekti

ÇENESİNİ KIRMIŞTI

Ünlü oyuncu, 2014 yılında geçirdiği bir trafik kazasında çenesini kırmıştı. Şimdilerde 50 yaşında olan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Tuğçe Erön ile görüntülenmişti.

Yıllar Sonra Tv Programına Katıldı! Necati Şaşmaz'ın Değişimi Dikkat Çekti

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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