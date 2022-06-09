Yıllar Sonra Setlere Döndü! İşte Partneri... - Haberler

Yıllar Sonra Setlere Döndü! İşte Partneri...
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Arzu Yanardağ'ın başrolünde yer aldığı Hükümet Bey filminin erkek başrolü de belli oldu. Arzu Yanardağ'a Hükümet Bey filminde Erkan Bektaş eşlik edecek. Hükümet Bey'i Erkan Bektaş canlandıracak. İşte detaylar...
Yapımcılığını Emircan yapım adına Barbaros Özyurt'un yaptığı senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın yapacağı "Hükümet Bey" Hatay'da 20 yıl önce yaşanmış gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanıyor.
Film yıldızı Fadile'ye hayat verecek olan Arzu Yanardağ'ın partneri de belli oldu. Birçok başarılı projede rol almış olan Erkan Bektaş Hükümet Bey filmi kadrosuna dahil oldu.
'HÜKÜMET BEY' FİLMİ KONUSU
Filmin konusu korku filmi çekmek için Halfeti'ye giden film ekibinin başına gelen olaylar anlatıldığı filmde Şanlıurfa'ın önde gelen aşiretlerinden Hükümet Bey (ağa) korku filminin başrol oyuncusu Fadile'nin hayranıdır. 3 karısı olan Hükümet Bey ile Fadile arasında gelişen olaylar komik bir dille beyaz perdeye aktarılıyor.
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