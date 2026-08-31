Haberler

Yıldız Tilbe söyledi, 200 bin kişi İstiklal Marşı’na eşlik etti

Yıldız Tilbe söyledi, 200 bin kişi İstiklal Marşı’na eşlik etti Haber Videosunu İzle
Yıldız Tilbe söyledi, 200 bin kişi İstiklal Marşı’na eşlik etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü Gaziosmanpaşa’da düzenlenen konserle kutlandı. Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı gecede, sanatçının İstiklal Marşı’nı başlatmasının ardından 200 bini aşkın kişi marşa hep birlikte eşlik etti.

  • Gaziosmanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Yıldız Tilbe'nin konser verdiği geniş katılımlı bir kutlama programı düzenledi.
  • Yıldız Tilbe, İstiklal Marşı öncesinde şehitler ve vatan için anlamlı bir konuşma yaptı.
  • Gaziosmanpaşa'da 200 bini aşkın kişi, Yıldız Tilbe'ye İstiklal Marşı'nda hep bir ağızdan eşlik etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçede geniş katılımlı bir kutlama programı düzenledi. Gecenin konuğu ise sevilen sanatçı Yıldız Tilbe oldu.

Sahneye çıkan Tilbe, sevilen parçalarını seslendirerek meydanı dolduran kalabalığa müzik dolu bir gece yaşattı. Ancak konserin en dikkat çeken bölümü, sanatçının şarkılarının yanı sıra yaptığı anlamlı çağrıyla yaşandı.

Tilbe, İstiklal Marşı öncesinde sahneden yaptığı konuşmada “30 Ağustos Zafer Bayramı ve bütün şehitlerimiz için. Vatanımız için. Ölülerimiz, yaşayanlarımız, bugünümüz, yarınımız için” ifadelerini kullandı.

MEYDAN TEK SES OLDU

Bu sözlerin ardından İstiklal Marşı’nı okumaya başlayan Yıldız Tilbe’ye meydandaki kalabalık da eşlik etti.

İlk mısralarla birlikte binlerce kişi hep bir ağızdan marşı söylemeye başladı. Gaziosmanpaşa’da 200 bini aşkın kişinin aynı anda İstiklal Marşı’nı okuduğu anlar, gecenin en duygu yüklü görüntülerinden biri oldu.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser, Yıldız Tilbe’nin performansının yanı sıra dev kalabalığın oluşturduğu coşkulu görüntülerle de geceye damga vurdu.

Kaynak: Haberler.com
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı

Biçer kardeşlerin babası göz yaşları içinde anlattı: Kurtaramadım...
Erzurum'da feci kaza: 3 kişi öldü

Aynı yolda yine facia! 3 can daha gitti
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bu valizlerin sahibini tanımayan yok! Türkiye'den böyle ayrıldı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı