Yıldız Tilbe Sokak Hayvanlarıyla Buluştu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak hayvanlarıyla bir araya gelerek onlara mama dağıttı. Geçmişte hayvanseverler tarafından dava edilen Tilbe, eleştirilere maruz kalmıştı.

Hayvanları severken fotoğraflarını paylaşan sanatçıyı geçmişte hayvanseverler dava etmişti.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre Yıldız Tilbe sokak hayvanlarıyla bir araya geldi. Sokak köpeklerini seven ünlü isim hayvan dostlarına mama vermeyi de ihmal etmedi. Tilbe'yi ünlü şarkıcı Cenk Eren eleştirmiş sokak hayvanlarının öldürülmesinde rol oynadığını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Tilbe köpekler hakkında, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da" demişti.