Yıldız Tilbe Konya'ya gitmek üzere trafik kazası geçirdi

Yıldız Tilbe bu sabah Konya'ya gitmek üzere çıktığı havaalanı yolunda trafik kazası geçirdi. Kaza Pendik Sabiha Gökçen TEM bağlantı yolunda meydana geldi.

Yıldız Tilbe otomobiliyle aynı istikamette seyir halinde olan sivil polis aracına arkadan çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada her iki araçta da hasar meydana geldi.

Yıldız Tilbe'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Takip mesafesi" maddesinden işlem yapıldı.

Yıldız Tilbe'nin menajeri ve deneyimli iletişim danışmanı Özgür Aras, ilerleyen saatlerde bir basın açıklaması yayınladı, İşte o açıklama;

Şimdi birçok mecrada Yıldız Tilbe Kaza Yaptı kaçtı haberleri gözüme çarptığı için birinci ağızdan size bilgi vermek istedim.

Bu sabah Konya'ya gitmek için Sabiha Gökçen Havaalanını kullanmak üzere Polis Kontrol noktasında yaşanan trafik yoğunluğunda sağ şeritte önümüzde duran Minibüsün tamponuna sadece ufak bir dokunuş oldu. Çarpma, maddi hasar söz konusu olmadı.

Öndeki minibüs resmi araç olduğu için Polis Noktasında görevli tüm memurlarla Yıldız Tilbe fotoğraf çektirip güler yüzlerine teşekkür ederek ayrıldık.

Haberi biraz süslemek istemişler sanırım!

Sabiha Gökçen Havaalanı girişi Polis Kontrol noktasından kaçmak o trafik yoğunluğunda mümkün olamaz sizde hak verirsiniz.

Bilginize.

Özgür Aras