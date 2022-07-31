Yıldır: 'Kadınlar saç konusunda daha cesur olmalı'

Asuman Krause'den Ceren Cennet'e birçok ünlü ismin saç tasarımını yapan kuaför Yakup Yıldır, kadınların saç konusunda daha cesur olması gerektiğini söyledi. Yıldır, "Saç tasarımı noktasında kalıpları olan tutucu bir milletiz. Amacım bu durumu tersine çevirmek. Kendilerini usta ellere bırakmak şartıyla kadınlar saç konusunda cesur olmalılar. Değişimden korkmamalılar" dedi.

Sahne ve şov dünyasından birçok isim, son dönemde saçlarını yaptırmak için Lüleburgaz'ın yolunu tutup kendilerini Yakup Yıldır'ın ellerine teslim ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adını Türkiye'ye duyuran ve ünlülerin vazgeçilmez ismi haline gelen Yıldır, saç tasarımının bir sanat olduğunu, başarının anahtarının da değişimden korkmamak ve yeniliğe açık olmaktan geçtiğini söylüyor.

"Saç konusunda kalıpları olan ve tutucu bir milletiz"

Kendi alanında trendleri belirleyen bir kuaför haline gelen Yakup Yıldır, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine hizmet veriyor. Kişinin yüz yapısına uygun modeller tasarlamasıyla ön plana çıkan Yıldır, "Kesim, renk ve tasarım konusunda kalıpları olan tutucu bir milletiz. Amacım bu durumu tersine çevirmek. Kendilerini usta ellere bırakmak şartıyla kadınlar saç konusunda cesur olmalılar. Değişimden korkmamalılar. Bugüne dek bize güvenen hiçbir müşterimiz mutsuz olmadı" ifadelerini kullandı.

"Lüleburgaz'ın adını dünyaya duyuracağım"

Mesleğe 13 yaşında başlayan, Amerika'da dünyaca ünlü ismi Philip Wolff'tan eğitim alan Yakup Yıldır, bir yandan da dünyaya açılmak için çalışıyor. İstanbul'da da salonları bulunan kuaför, ünlü müşterilerinden Asuman Krause ve Ceren Cennet'in bu konuda en büyük destekçileri olduğunu söylüyor. Yurt dışı ayağının ilk adımı olarak Dubai'de bir salon açmayı planladığını açıklayan Yıldır, "Yabancı müşterilerimizi çoğunlukla Orta Doğulular oluşturuyor. Gerek sosyal medyadan bize ulaşan gerekse de Lüleburgaz'a gelen misafirlerimiz bizi bu konuda cesaretlendirdi. Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında Dubai'de de hizmet vereceğiz. Orada hem Türk meslektaşlarımı temsil edeceğim hem de Lüleburgaz'ın adını dünyaya duyuracağım" diye konuştu. - KIRKLARELİ