Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Güncelleme:
1999'da ekranlara gelen Yılan Hikayesi, üç sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide kötü karakter Kürşat'ı canlandıran Tunca Aydoğan, yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu. 58 yaşına ulaşan Aydoğan'ın değişimi, takipçilerini hem şaşırttı hem de nostalji yaşattı.

  • Yılan Hikayesi dizisi 7 Ekim 1999'da Kanal D'de başladı ve 23 Mayıs 2002'de 90. bölümle sona erdi.
  • Tunca Aydoğan, dizide Kürşat karakterini canlandırdı ve dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu.
  • Tunca Aydoğan'ın 58 yaşındaki güncel fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

1999 yılının sonbaharında, 7 Ekim'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Yılan Hikayesi, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Dizinin 3 sezonluk yolculuğu, 23 Mayıs 2002'de yayınlanan 90. bölümle sona erdi.

KARAKTERLERİ HAFIZALARA KAZINDI

Dizi yıllar geçse de izleyicilerin hafızasında yer eden karakterleriyle hatırlanıyor. Özellikle dizini kötü karakteri "Kürşat"a hayat veren Tunca Aydoğan, dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olmuştu.

SON HALİ GÜNDEMİ SALLADI

Yıllar içinde değişimi merak edilen Aydoğan'ın güncel fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 58 yaşına gelen oyuncunun son hali, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve oldukça şaşırtıcı bulundu.

Aydoğan'ın günümüzdeki görünümü, hem nostalji sevenleri hem de diziyi hatırlayan izleyicileri yeniden ekranların önüne getirdi.

İşte 58 yaşındaki Tunca Aydoğan'ın son hali;

Umut Halavart
500

Haber YorumlarıKoray dinç:

Ağzım açık kaldı sorma

