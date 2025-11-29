Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

1999 yılının sonbaharında, 7 Ekim'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Yılan Hikayesi, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Dizinin 3 sezonluk yolculuğu, 23 Mayıs 2002'de yayınlanan 90. bölümle sona erdi.

KARAKTERLERİ HAFIZALARA KAZINDI

Dizi yıllar geçse de izleyicilerin hafızasında yer eden karakterleriyle hatırlanıyor. Özellikle dizini kötü karakteri "Kürşat"a hayat veren Tunca Aydoğan, dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olmuştu.

SON HALİ GÜNDEMİ SALLADI

Yıllar içinde değişimi merak edilen Aydoğan'ın güncel fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 58 yaşına gelen oyuncunun son hali, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve oldukça şaşırtıcı bulundu.

Aydoğan'ın günümüzdeki görünümü, hem nostalji sevenleri hem de diziyi hatırlayan izleyicileri yeniden ekranların önüne getirdi.

İşte 58 yaşındaki Tunca Aydoğan'ın son hali;