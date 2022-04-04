Yılan Hikayesi'nin başrolleri Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu - Haberler

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Yılan Hikayesi'nin başrolleri Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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1999-2002 yılları arasında yayınlanan Yılan Hikayesi dizisinin başrol oyuncuları Memet Ali Alabora ve Meltem Cumbul yıllar sonra Londra'da bir araya geldi. İkili, buluşmadan çektikleri fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Türk televizyon tarihine damga vuran Yılan Hikayesi'nin başrol oyuncuları, seneler sonra buluştu. Gezi Davası'nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı olduğu için Londra yaşayan Memet Ali Alabaro, yaşadığı ülkede Meltem Cumbul ile buluştu.

AYNI ANDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Son olarak 1999-2002 yılları arasında yayınlanan dizide rol alan iki oyuncu, buluşmalarından kareleri de sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştı. Alabora, paylaşıma "Nihayet" notunu yazarken Meltem Cumbul da aynı notla paylaştı. İkilinin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. 44 yaşındaki Memet Ali Alabora'nın beyazlayan saçları da dikkatlerden kaçmadı.

Yılan Hikayesi'nin başrolleri Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu

Yılan Hikayesi'nin başrolleri Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu

Yılan Hikayesi'nin başrolleri Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Memet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

TT:

Aaaa ne kadarda mutlu, kal orda, yokluğun anlaşılmaz...sevimsizler :P

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Fakır:

kimsenin umrunda olmayan iki insan

Cevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
500
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