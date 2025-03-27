'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça Tekindor seneler sonra ortaya çıktı!

Bir dönemin unutulmaz isimlerinden Ayça Tekindor, yıllar sonra yeniden görüntülendi. Sahnelere enerjisi ve güçlü sesiyle damga vuran ünlü şarkıcı, uzun süre önce Bodrum'a yerleşerek gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Ancak ünlü ismi geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

SAHNE STRESİNDNE UZAKLAŞMAK İÇİN MESLEĞİ BIRAKTI

2004 yılında çıkardığı Yıkılıyo şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Tekindor, şöhretinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak İstanbul'u terk etmişti. Bodrum'da sakin bir hayat sürmeyi tercih eden sanatçı, yıllar sonra neden böyle bir karar verdiğini açıkladı: "Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da bir evim var ve orada sekiz yıl yaz-kış geçirdim. Sahneleri bırakma sebebim tamamen stres. Şimdi sahneye çıkanları görünce bile geriliyorum. Zor bir iş ve artık eski tadı da kalmadı."

"BODRUM GÜZEL AMA ŞEHİRDE HAYAT VAR"

Milliyet'in haberine göre, doğayla iç içe geçen yılların ardından İstanbul'a dönüş yapan ünlü şarkıcı, Bodrum'un kış aylarında fazla sakinleştiğini belirterek şu sözleri dile getirdi: "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi süreci güzel geçti ama Bodrum kışları tam bir emekli yeri. Şehirde hayat var, gençler var. Yıllar sonra geri döndüm ama şimdi hava ısınıyor, içim kıpır kıpır olmaya başladı. Belki yine giderim, belli olmaz!"

Tekindor'un müziğe geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, yıllar sonra onu gören hayranları hem şaşkınlık hem de büyük bir heyecan yaşadı.