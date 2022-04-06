Yeşim Salkım'dan kendisini eleştiren Aynur Aydın'a olay yaratacak sözler: Beraber olduğun evli adamın karısından özür dile

TGRT ekranlarında program sunuculuğu yapan şarkıcı Yeşim Salkım, geçtiğimiz haftalardaki bir yayınında sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesi gerektiğini söyledi. Kısa sürede Twitter'da boykot edilen Salkım, "Aklınızı başınıza devşirin hayvan sevgisini sizden öğrenecek değilim" diyerek eleştirilere cevap verdi.

"İNSANLARDAN VE HAYVANLARDAN ÖZÜR DİLESİN"

Hayvanlarına olan sevgisiyle tanınan şarkıcı Aynur Aydın da katıldığı bir canlı yayında Yeşim Salkım'ın sözleri için "İnsanlar hata yapabilir. Türk halkından ve hayvanlardan özür dileyip bağış yapsaydı" ifadelerini kullandı.

"SEN DE BİRLİKTE OLDUĞUN EVLİ ADAMIN KARISINDAN ÖZÜR DİLE"

Aynur Aydın'ın bu sözleri Yeşim Salkım'ı çileden çıkarttı. Twitter hesabından paylaşım yapan Salkım, Aydın'ın yasak aşk yaşadığını ileri sürerek "Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dileyecek misin acep? Hani zamanında televizyon kanallarında odama gelip size hayranım aklınıza, zekanıza çok seviyorum sizi diye gezinen ve maalesef hiç olamayan lümpen kız" dedi.