Yeşim Ceren Bozoğlu Yeni Aşkıyla Yakalandı - Haberler

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Yeşim Ceren Bozoğlu Yeni Aşkıyla Yakalandı

Snob Magazin - Magazin
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Yeşim Ceren Bozoğlu Yeni Aşkıyla Yakalandı

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu önceki akşam Galataport'ta düzenlenen bir partiye yeni sevgilisiyle el ele katıldı.

50 kilo verdiğini söyleyen Bozoğlu "Yeterin artık insanlar benim kilolarımdan sıkıldı ama benim için büyük başarı kendimi çok iyi hissediyorum azim böyle bir şey" dedi.

Yeşim Ceren Bozoğlu özel lansman'a "Seversin" adlı dizide rol alan oyuncu Halil İbrahim Kapar ile el ele geldi. İlk kez çekilen sevgililer fotoğraflarının çekilmesini istemedi. Yeni bir aşka yelken açan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun mutluluğu yüzünden okunuyordu. Çift gece boyunca hiç ayrılmadı.

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