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Adana'da arkadaşlar arasındaki alkol tartışması cinayetle bitti

Adana'da arkadaşlar arasındaki alkol tartışması cinayetle bitti
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Adana'da aynı evde alkol alan 3 kişi arasında çıkan tartışmada Emrah K. bıçaklanarak öldürüldü. İki şüpheli, bıçağı pencereden atıp bir süre evde kaldıktan sonra kilitli kaldıklarını söyleyerek 112'yi aradı. Şüpheliler birbirlerini suçladı, tutuklandılar.

  • Adana'da alkol alırken çıkan tartışmada 33 yaşındaki Emrah Kocaoğlu bıçaklanarak öldürüldü.
  • Olayın şüphelileri Tamer İ. (21) ve Mehmet S. (24) gözaltına alınıp tutuklandı ve cinayeti birbirlerinin üzerine attı.
  • Olayda kullanılan kan lekeli bıçak apartman bahçesinde bulunarak kriminal incelemeye gönderildi.

Adana'da aynı evde birlikte alkol alan 3 kişi arasında çıkan tartışmada 33 yaşındaki Emrah K. aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Olayın ardından bıçağı pencereden atan 2 şüphelinin, bir süre daha evde kaldığı, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde kilitli kaldıklarını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde cinayeti birbirlerinin üzerine attı.

Olay, 20 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında merkez ilçelerden birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah K. (33), ev arkadaşları Tamer İ. (21) ve Mehmet S. (24) ile birlikte alkol aldığı sırada tartışmaya başladı. Küfürleşmeyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Emrah K., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak koltuğa yığıldı. Tamer İ. ve Mehmet S.'nin, olayda kullanılan bıçağı pencereden dışarı attığı, ardından kanlar içerisinde kalan Emrah K'nın bulunduğu evde bir süre daha alkol alıp kaldıkları öne sürüldü.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheliler, evin içerisinde kilitli kaldıklarını ve anahtarı bulamadıklarını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak eve girmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emrah K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU 

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada, apartmanın bahçesinde üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak bulundu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak muhafaza altına alınırken, Tamer İ. ve Mehmet S. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde birlikte alkol aldıklarını kabul eden şüphelilerin, tartışmanın neden çıktığını hatırlamadıklarını ve Emrah K'nın kendilerinin bıçaklamadığını öne sürdükleri öğrenildi. Şüphelilerin cinayetle ilgili birbirlerini suçladığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer İ. ve Mehmet S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise kriminal inceleme yapılmak üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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