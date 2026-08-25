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Düğün iptal oldu ama salon boş kalmadı! Nazilli’de gecenin başrolünde tek başına damat vardı

Düğün iptal oldu ama salon boş kalmadı! Nazilli’de gecenin başrolünde tek başına damat vardı Haber Videosunu İzle
Düğün iptal oldu ama salon boş kalmadı! Nazilli’de gecenin başrolünde tek başına damat vardı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde sıra dışı bir düğün organizasyonu yaşandı. Almanya’da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın, nikaha yalnızca bir gün kala evlilikten vazgeçti. Düğün salonuyla yapılan sözleşmeyi iptal edemeyen Akın, organizasyon için ödediği salonu boş bırakmak yerine damatlığını giyip ailesini, akrabalarını ve arkadaşlarını davet etti. Gelinin olmadığı gece, düğünden çok kalabalık bir aile buluşmasına dönüştü.

  • Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Almanya'da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın, nikaha bir gün kala evlilik planının iptal olmasına rağmen iptal edemediği düğün salonunda gelinsiz bir eğlence düzenledi.
  • Ali Akın'ın kız arkadaşıyla olan evlilik planı, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilk kez ertelendi; ikinci girişim de nikaha bir gün kala sona erdi.
  • Damatlığını giyerek davetlileri karşılayan Akın, ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının katıldığı organizasyonda müzik eşliğinde eğlendi.

Gelinsiz düğün olarak hafızalarda kalacak sıra dışı olay, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Almanya’da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşıyla evlenmek için hazırlıklara başladı. Ancak çiftin evlilik planı, nikaha yalnızca bir gün kala beklenmedik şekilde sona erdi.

Akın, düğün salonu rezervasyonunun son anda iptal edilememesi üzerine alışılmışın dışında bir karar aldı. Düğünü tamamen iptal etmek yerine ailesini, akrabalarını ve yakın arkadaşlarını aynı salonda buluşturan Akın, gelinsiz bir eğlence düzenledi.

EVLİLİK PLANI İKİNCİ KEZ YARIDA KALDI

Ali Akın ile kız arkadaşı yaklaşık bir yıl önce hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çift, düğün hazırlıkları kapsamında Nazilli’de bir salon kiraladı. Ancak süreç içerisinde aralarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ilk evlilik planı ertelendi.

Bir süre sonra ilişkilerine yeniden şans veren çift, tekrar evlenmeye karar verdi. Hazırlıklar yeniden başladı ve bu kez nikah tarihine kadar gelindi. Ancak çiftin ikinci evlilik girişimi de nikaha bir gün kala sona erdi.

SALON İPTAL EDİLEMEYİNCE DAMATLIĞINI GİYDİ

Düğüne yalnızca bir gün kalması nedeniyle salon rezervasyonunu iptal edemeyen Ali Akın, yapılan organizasyonun tamamen boşa gitmesini istemedi. Bunun üzerine ailesi ve yakınlarını salona davet ederek geceyi farklı bir buluşmaya dönüştürdü.

Damatlığını giyen Akın, davetlileri salonun girişinde karşıladı. Ses gazetesinde yer alan habere göre, ancak bu kez yanında gelin yoktu. Aile üyeleri, akrabalar ve arkadaşların katıldığı organizasyonda müzik eşliğinde eğlenildi.

Böylece düğün için hazırlanan salon, beklenmedik şekilde geniş katılımlı bir aile buluşmasına sahne oldu.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
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