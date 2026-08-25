ABD'den İran'a Askeri Tehdit: Hürmüz Seçeneği Masada

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ihtiyaç duyulması halinde ABD ordusunun yeniden harekete geçebileceğini belirterek, " İran, ABD ordusuyla uğraşacak kadar aptal olursa, yapmamız gerekeni yapacağız" dedi.

ASKERİ SEÇENEK MASADA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Wisconsin eyaletinin Oshkosh şehrinde savunma sanayisi temsilcileri ile bir araya geldi. ABD'li bakan burada gazetecilerin sorularına cevap verdi. Hegseth, İran'a yönelik ekonomik baskının artırıldığı bir dönemde askeri seçeneğin de masada kalmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin Hürmüz Boğazı veya İran çevresinde yeniden saldırı düzenleyebileceğini söyledi. Hegseth'in Wisconsin ziyareti, ABD Savunma Bakanlığı'nın savunma sanayisi ve silah üretim kapasitesini artırmaya yönelik temaslarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

"KİNETİK SALDIRI SEÇENEĞİ AÇIK"

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını askıya alıp almadığının sorulması üzerine Hegseth, askeri seçeneğin halen masada olduğunu ifade etti. Hegseth, "Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasında veya İran çevresinde kinetik saldırılar düzenleme seçeneğini hiçbir şekilde kapatmıyoruz. Gerekirse kinetik saldırılar gerçekleştireceğiz. İran, elindeki kozları fazla kullanırsa veya ABD ordusuyla uğraşacak kadar aptal olursa, yapmamız gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı. Hegseth, ihtiyaç duyulması halinde ABD ordusunun yeniden harekete geçebileceğini vurguladı. Pete Hegseth ayrıca ABD ordusuna karşı atılabilecek yeni bir adım konusunda da uyarıda bulunarak, ABD askeri gücüyle karşı karşıya gelmenin "akılsızca" olacağını söyledi.

"BOĞAZI ABD KONTROL EDİYOR"

ABD Savunma Bakanı Hegseth açıklamasında Hürmüz Boğazı'na da özel vurgu yaparak, ABD'nin boğazı kontrol ettiğini ifade etti. Hegseth, ABD yönetimi son dönemde stratejik su yolundaki askeri varlığına dikkat çekerek, "Ancak şu anda onları en çok etkileyen şey ekonomik baskı. İran (Hürmüz Boğazı'nda) hiçbir şeyi kendi imkanlarıyla yürütemez; biz yapabiliriz. Dünya ekonomisi bunun farkında ve bu yüzden onu kontrol etmeye büyük bir bahis oynadılar, ama başaramadılar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD askeri kontrolüne ilişkin açıklamalarda bulunmuş, bölgede hangi gemilerin geçiş yapacağı konusunda Washington'ın belirleyici konumda olduğunu savunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı