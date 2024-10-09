Yeşilçam'ın unutulmaz ismi paylaştı: Fotoğrafı görenler eski yıllara döndü

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Tarcan, sosyal medya hesabında geçmişe yönelik duygusal bir paylaşımda bulundu. 1986 yapımı "Akrep" filminin setinde çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Tarcan, fotoğrafın anlamını ve önemini vurguladı.

PAYLAŞIMINDA SET ARKADAŞLARINI ANDI

Paylaşımında, "Dünyanın en tatlı insanı Öztürk Serengil... Bilinenin aksine üç kızının harika babası Coşkun Göğen... Ahmet Tarık Tekçe'nin biricik kızı ve dört film çektiğimiz harika mert kadın Ahu Tuğba... Öztürk abim ve sevgili Ahu, nurlar içinde yatın. Çok değerli bir anı... Fotoğraf 'Akrep' filminden..." ifadelerini kullandı.