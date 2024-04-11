Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın son hali dikkat çekti

Başrollerinde Kemal Sunal ve Sevda Ferdağ'ın yer aldığı 1976 yılında yayınlanan Kapıcılar Kralı'nda İbram rolünü oynayan Soner Yağız, son haliyle dikkat çekti.

SAKİN BİR HAYAT YAŞIYOR

Filmde Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcı Seyit'in oğlu İbram'ı oynayan Soner Yağız, aradan geçen 47 yılda oldukça değişti. Yeşilçam filmlerde kullanılan mekan ve oynayan oyuncularla bir araya gelmesiyle tanınan Doğan Güneş, 2 yıl önce yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı'ndaki abla ve kardeşle bir araya geldi. Filmin çekildiği binanın önünde poz veren Soner Yağız ve Banu Bolaman son haliyle dikkat çekti. Şimdilerde 50'li yaşlarda olan Yağız, oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.