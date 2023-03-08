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Yeşilçam'ın haşin güzeli Melike Zobu'nun son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor

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Yeşilçam'ın haşin güzeli Melike Zobu'nun son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor

Türk sinemasında bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Melike Zobu'nun son hali ortaya çıktı. Yıllara meydan okuduğu gözlenen Zobu'nun son halini görenler "Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş" yorumunu yaptı.

Derviş Bey filminin Karaca'sı, Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu, Türk sinemasının hatrı sayılır güzelleri arasına ismini yazdırdı. 1978 yılında yüz güzeli seçilen Melike Zobu, sert mizaçlı ama ateşli karakterleriyle tanındı.

Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses gibi yıldızlarla başrol oynayan güzel oyuncu, hem sinema kariyeri hem de özel yaşantısı ile gündemde oldu.

Yeşilçam'ın haşin güzeli Melike Zobu'nun son hali! Resmen yıllara meydan okuyor

"GÜZELLİĞİNDEN BİR ŞEY KAYBETMEMİŞ"

Casus Hatice rolüyle iyice tanınan efsane oyuncu Melike Zobu'nun son hali görenleri şaşırttı. Güzel oyuncunun sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarını görenler "Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş" yorumlarını yaptı. 59 yaşındaki Melike Zobu, armatör Hakan Kalkavan ile 1989'de dünyaevine girmiş ve 2 yıl sonra beyazperdeye veda etmişti.

İşte Melike Zobu'nun son hali;

Yeşilçam'ın haşin güzeli Melike Zobu'nun son hali! Resmen yıllara meydan okuyor

Yeşilçam'ın haşin güzeli Melike Zobu'nun son hali! Resmen yıllara meydan okuyor

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