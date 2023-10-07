Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan sevenlerinden destek bekliyor
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan, bir özel hastaneden doktoru ile bir kare paylaşarak sevenlerinden dualarına ve sevgilerine ihtiyaç olduğunu belirtti.
İstanbul'da bir özel hastaneden doktoru ile bir kare paylaşan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan sevenlerinin dualarına ve sevgilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bahar Öztan (@baharoztann)'in paylaştığı bir gönderiBu gönderiyi Instagram'da gör
Bahar Öztan (@baharoztann)'in paylaştığı bir gönderi
Kaynak: Magazinkolik / Magazin