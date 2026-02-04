Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, 'Yazıklar olsun' diye isyan etti

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta isim için Taksim'deki Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlenirken, törene katılımın az olması dikkat çekti.

82 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Türk sinemasında yüzlerce yapımda rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kökeş, 2 Şubat'ta 82 yaşında yaşamını yitirdi.

ANMAYA KATILIM ÇOK DÜŞÜK KALDI

Atlas Sineması'ndaki anma törenine, Kökeş'in bazı meslektaşları ve sinema emekçileri katıldı. Ancak Yeşilçam'ın birçok tanınmış isminin törende yer almaması tepkilere yol açtı.

Nur Sürer

NUR SÜRER: YAZIKLAR OLSUN

Törende konuşan usta oyuncu Nur Sürer, katılımın yetersizliğine sert sözlerle tepki gösterdi. Sürer, Yeşilçam'a emek veren isimlerin vefasızlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok… Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun."