Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti

Güncelleme:
Battal Gazi filmlerindeki "ZıpZıp" karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam emektarı Necdet Kökeş geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın emektarı için Atlas Sineması'nda düzenlenen anmaya ünlülerden katılım olmadı. Törende bu vefasızlığa dikkat çeken usta oyuncu Nur Sürer , "Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok… Yazıklar olsun." diyerek isyan etti.

  • Necdet Kökeş 2 Şubat'ta 82 yaşında hayatını kaybetti.
  • Necdet Kökeş için Atlas Sineması'nda düzenlenen anma törenine katılım düşük kaldı.
  • Nur Sürer, anma törenine Yeşilçam'ın birçok tanınmış isminin katılmamasını eleştirdi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta isim için Taksim'deki Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlenirken, törene katılımın az olması dikkat çekti.

82 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Türk sinemasında yüzlerce yapımda rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kökeş, 2 Şubat'ta 82 yaşında yaşamını yitirdi.

ANMAYA KATILIM ÇOK DÜŞÜK KALDI

Atlas Sineması'ndaki anma törenine, Kökeş'in bazı meslektaşları ve sinema emekçileri katıldı. Ancak Yeşilçam'ın birçok tanınmış isminin törende yer almaması tepkilere yol açtı.

NUR SÜRER: YAZIKLAR OLSUN

Törende konuşan usta oyuncu Nur Sürer, katılımın yetersizliğine sert sözlerle tepki gösterdi. Sürer, Yeşilçam'a emek veren isimlerin vefasızlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok… Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun."

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Öyle bir zaman da yaşıyoruz ki evlat bile babasının cenazesine katılmıyor.

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

sanat dünyasında kişi neyi ekerse onu biçiyor hayıflanmaya değmez

Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

kimse kimsenin cenazesine katılmıyor ki, kendileri kaç kişiye katılmış bakmak lazım

Haber YorumlarıSimu:

hep yan rollerde olunca kimsenin umurunda olmuyorsun işte.. milyon tane filmde de oynasan durum hep bu.

