Yeni müzik klibinde Amerikanlı repçi,Cardi B ile oynayan Shakira, kıyafeti ve düzgün fiziği ile nefes kesti

Shakira,Punteria müzik videosunda Cardi B ile birlikte yer alarak bir dizi cesur kıyafet giyerek yürekleri hoplattı.

47 yaşındaki ünlü şarkıcı, müzik klibinde parçayı seslendirirken düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bıraktı.Parça, Cuma günü piyasaya sürülecek olan Las Mujeres Ya No Lloran albümünde yer alacak.

Şarkıcı, son zamanlarda Gerard Pique ile olan ilişkisi hakkında cesur bir açıklama yapmıştı ve bu kez de Cardi B ile işbirliği yaptı. Cardi B, şarkının birkaç dizesini İspanyolca seslendirdi.

Videonun başlangıcında Shakira, bulutlarla dolu bir arka plan karşısında bir balonun ortasında yüzerken parçanın açılış dörtlüğünü seslendirirken görüldü.

Grammy Ödüllü sanatçı, kollarını ve bacaklarını gösteren bir kesikli tulum giydi ve dizelerini seslendirirken izleyicileri etkiledi.

Ardından, Emily In Paris'den Lucien Laviscount'un öncülüğünde bir grup erkek yarım atın dikkatini çekti ve Shakiratarafından kalbinden vurularak yere düştü.

31 yaşındaki Cardi B, şarkının ilk dörtlüğünü, geleceğe dönük bir setin ortasında bulunan yüzen bir koltukta dinlenirken seslendirdi.

Bodak Yellow rapçisi, kıvrımlı uyluklarını sergileyen parıltılı koyu gri bir elbise tercih etti ve dizesini seslendirirken performans sergiledi.

Sonra Laviscount'un karakteri, şarkıcıların ve takipçilerinin bulunduğu bir salona sürüklendi ve Kolombiyalı şarkıcı onun yarasını temizlerken vücudunu kışkırtıcı bir şekilde okşadı.

Shakira, şarkının ikinci nakaratının sona ermesinden sonra birkaç geri vokalistle performans sergilerken pembe bir kesikli tulum giydi.

Şarkıcı daha sonra pembe bir elbise giydi ve iyileşmiş Laviscount ile birlikte dev bir çiçeğin ortasında oturdu ve ikili birbirlerini okşadı.

Cardi B, şarkının final nakaratına başlayarak diğer yarım atları temizleyip beslerken dizesini seslendirdi.

Shakira, videonun sonunda ok atarak bir okla uzaklaşan yarım at grubunu uzaya geri gönderdi.

Şarkıcılar, Billboard ile yaptıkları bir röportajda şarkı üzerinde çalışmaktan bahsettiler ve Me Gusta şarkıcısı, rapçiyle olası bir işbirliği için iletişime geçmeyi planladığını açıkladı.