Yeni filmindeki imajıyla olay olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan duygusal konuşma! Çifte mutluluk yaşadı

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Boğa Boğa da önümüzdeki günlerde Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

GALADA DUYGUSAL ANLAR

Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit'i buluşturan "Boğa Boğa" filminin prömiyeri 42. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışan filmin gösteriminde konuşma yapan Kıvanç Tatlıtuğ duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK MUTLUYUM BEN"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ünlü oyuncu filmle ilgili konuştuktan sonra sözü 1 yaşındaki oğlu Kurt Efe'nin yaş gününe getirdi ve şunları söyledi: "Çok enteresan bir tecrübe oldu. Bu rolü oynadığım için çok mutluyum. Keşif süreci, beraber kafa yormak, kafa patlatmak. Sette olağanın da çok üstünde serbest olabiliyor olmanın konforu da vardı. Onun yansıdığını düşünüyorum. Onur'a bir kez daha teşekkür ediyorum bu konforu sağladığı için. Söyleyeceklerim bu kadar… Ayrıca son olarak şunu söylemek istiyorum; Bugün oğlumun 1. yaş günü ve onu kutladıktan sonra buraya geldim. Bir de İstanbul Film Festivali'nde filmimiz gösterime girdi. Çifte mutluluk yaşıyorum ben. Harbi çok mutluyum bugün."