Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Bir dönem fırtınalı aşklarıyla magazin gündemini meşgul eden Devrim Özkan ve Lucas Torreira çifti, ikinci kez barışmalarına rağmen ilişkilerini kesin olarak sonlandırdı. Ayrılığın ardından her iki isim de farklı kişilerle anılmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Torreira'nın oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş, ancak Soytürk bu iddiaları hızla yalanlayarak, "Böyle bir şey söz konusu değil," açıklamasını yapmıştı.

GÖNLÜNÜ DEMET ÖZDEMİR'E Mİ KAPTIRDI?

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sadece sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Devrim Özkan'la yaşadığı ilişkiyi bitiren Uruguaylı futbolcunun bu kez oyuncu Demet Özdemir'e ilgi duyduğu iddia edildi.

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Torreira'nın Özdemir'e sosyal medya üzerinden yakınlaştığı konuşuluyor. Lucas Torreira'nın dün Demet Özdemir'in iki fotoğrafını beğenmesi, sosyal medyada gündem olurken, bu hareket "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını da beraberinde getirdi. Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken, iddia kısa sürede magazin dünyasının yeni aşk bombası olarak yorumlandı.