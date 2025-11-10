Haberler

Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrim Özkan'la ilişkisini noktalayan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın, bu kez oyuncu Demet Özdemir'e ilgi duyduğu iddia edildi. Torreira'nın Özdemir'in fotoğraflarını beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Lucas Torreira, Demet Özdemir'in iki fotoğrafını sosyal medyada beğendi.
  • Lucas Torreira'nın Demet Özdemir'e ilgi duyduğu iddia edildi.
  • Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın ilişkisi kesin olarak sonlandı.

Bir dönem fırtınalı aşklarıyla magazin gündemini meşgul eden Devrim Özkan ve Lucas Torreira çifti, ikinci kez barışmalarına rağmen ilişkilerini kesin olarak sonlandırdı. Ayrılığın ardından her iki isim de farklı kişilerle anılmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Torreira'nın oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş, ancak Soytürk bu iddiaları hızla yalanlayarak, "Böyle bir şey söz konusu değil," açıklamasını yapmıştı.

GÖNLÜNÜ DEMET ÖZDEMİR'E Mİ KAPTIRDI?

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sadece sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Devrim Özkan'la yaşadığı ilişkiyi bitiren Uruguaylı futbolcunun bu kez oyuncu Demet Özdemir'e ilgi duyduğu iddia edildi.

Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Torreira'nın Özdemir'e sosyal medya üzerinden yakınlaştığı konuşuluyor. Lucas Torreira'nın dün Demet Özdemir'in iki fotoğrafını beğenmesi, sosyal medyada gündem olurken, bu hareket "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını da beraberinde getirdi. Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken, iddia kısa sürede magazin dünyasının yeni aşk bombası olarak yorumlandı.

Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

Tamam çok yakışıyorlar Tarzan ve estetikle güzel olmaya çalışan biri

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı

Yaşlı kadın bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
CHP kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf detayı dikkat çekti

CHP kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası

Galatasaray'ın yenildiğini gören Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Düşme hattındaki takıma puan kaybeden Mourinho hakemlerin üzerine yürüdü

Yine şov peşinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.