40 yaşındaki Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı. Arkadaşlarıyla gittiği bir yemekte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dalkılıç, yanındaki sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi de paylaştı. Sarışının kim olduğu ise bilinmiyor.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

40 yaşındaki Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı.

Arkadaşlarıyla gittiği bir yemekte çekile fotoğrafını 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Dalkılıç, ardından yanındaki sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi de paylaştı.

Adının Eda olduğu öğrenilen gizemli sarışının ne iş yaptığı ise henüz bilinmiyor.