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Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibine su attı

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Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz'in dün yayınlanan bölümünde verilen puanı az bulan yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü. Topal'ın şaşkınlık yaşadığı anlarda iki kadın yarışmacı arasında tansiyon yükseldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının dün yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşadı. Aldığı puanı beğenmeyen Ecem Hanım, elindeki suyu rakibi Leyla Hanım'ın üzerine döktü.

"YAZIKLAR OLSUN"

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in dün yayınlanan haftanın finalinde yarışmacılar Ecem Hanım için puanlama yaptı. Leyla Hanım, yemeklerini beğenmediği Ecem Hanım'a 4 puan verince tansiyon yükseldi. "Profiterol dışında hiçbir şeyi beğenmediğim için 4 puan verdim" diyen Leyla Hanım'a çok sinirlenen Ecem Hanım, "Size yazıklar olsun. Ben bir su içeyim elim, ayağım titriyor. Bu normal değil. 4 nedir ya? Bu masanın adaletini Zuhal Hanım sağlayacaktır. Allah aşkına susun ya" diyerek elindeki suyu yarışmacının üzerine döktü.

Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibine su attı

"TERBİYESİZ, İNSAN OL"

Yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik karşısında ağzı açık kalan Zuhal Topal, "Böyle bir şeyi nasıl yapabildin? Bu yaptığın çok ayıp. Leyla Hanım'dan özür dile bu çok saygısızca" diyerek yarışmacıları sakinleştirmeye çalıştı. Ecem Hanım'ın üzerine su atmasıyla çıldıran ve gözyaşlarına hakim olamayan Leyla Hanım ise "Terbiyesiz. Özür dileme, insan ol önce" diyerek sitem etti.

Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibine su attı

Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibine su attı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Zuhal Topal Tv8 Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Güray Dilli :

iyi ki su atmış..

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yeter mılletı kandırdıgınız. bul oyuncuları oynat sansosyonel olaylar yapsın haberlere cıkın sonra ılgı cekıp ratıng yapmaya calısın mıllete egolu sadıst ve mozaist duygular aşıladınız için mutlu oluyorsunuz dımi

2
0
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