Haber : Yasmin Erbil'in pozuna hayranından yorum gecikmedi: Elbise bir karış kadar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasmin Erbil'in pozuna hayranından yorum gecikmedi: Elbise bir karış kadar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Erbil'in son paylaştığı yeşil elbiseli poza da hayranlarından çok sayıda yorum geldi. Bir hayranının ise elbise hakkındaki, "Resmen bir karış kadar" yorumu dikkat çekti.

Dün katıldığı bir TikTok yayınında yaptığı cinsel ilişki itirafı çok konuşulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaz aylarına girilmesiyle birlikte sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara devam ediyor.

DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Son olarak 317 bin takipçili Instagram hesabından yeşil elbisesiyle derin göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Erbil, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.

"BİR KARIŞ KADAR"

Yasmin Erbil'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmedi. Erbil'in takipçilerinden birinin "Resmen bir karış kadar" yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Yasmin Erbil'in o pozları:

Yasmin Erbil'in pozuna hayranından yorum gecikmedi: Elbise resmen bir parça

Yasmin Erbil'in pozuna hayranından yorum gecikmedi: Elbise resmen bir parça



Haberler.com - Magazin

Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Nadire Temurcan:

Kimi ne ilgilendiriyor hic isiniz gucunuz yota tek dersiniz bumu sidi herkez kendi isine baksin ne giyecegini sanami soracak isinize bakin o ne giymis bu ne giymis seni ilgilendirmez cokta yakismis Hermes kendinle ilgilensin

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Sami İşgören:

Sezai doğru söylüyor,peki sanane bilge avukatımısın.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Sezai Özer:

Armut dibine düşer miş

Cevap Yaz 23 202 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title