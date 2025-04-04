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Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya aşkı yeniden

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Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz aylarda eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmış, ancak ikili kısa süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan Allen ABD'ye uçarak soluğu Kaya'nın yanında aldı.

İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren isimlerden. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz aylarında eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası açıklama yapan Allen, "Çok sevdiğim bir insan, ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama şu an için barışma söz konusu değil" yanıtını vermişti. Ayrılık açıklamasından aylar sonra Allen, soluğu ABD'de aldı.

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya aşkı yeniden

Instagram'da Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya, Yasemin Kay Allen'ın, ABD'ye geldiğini paylaştı. Kaliforniya'ya giden Allen'ın fotoğrafını paylaşan Kaya, 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düştü. Bu ziyaret ikilinin yeniden aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi.

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya aşkı yeniden

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya aşkı yeniden
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAaa:

Türkiyede erkek mi bittide amerikaya gittin Yasemin

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