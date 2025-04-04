Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya aşkı yeniden

İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren isimlerden. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz aylarında eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası açıklama yapan Allen, "Çok sevdiğim bir insan, ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama şu an için barışma söz konusu değil" yanıtını vermişti. Ayrılık açıklamasından aylar sonra Allen, soluğu ABD'de aldı.

Instagram'da Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya, Yasemin Kay Allen'ın, ABD'ye geldiğini paylaştı. Kaliforniya'ya giden Allen'ın fotoğrafını paylaşan Kaya, 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düştü. Bu ziyaret ikilinin yeniden aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi.