Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz hafta sosyal medyada "Amerikalı aynasız" olarak bilinen eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta gerçekleştirdiği sürpriz nikahla magazin dünyasının dikkatini üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı evlilik fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlü isim bu kez yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

"HİÇ ÇEKEMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Melis İşiten'in YouTube kanalına konuk olan 36 yaşındaki Allen'ın, ilişkiler ve erkek tercihleri üzerine yöneltilen bir soruya verdiği dobra yanıt kahkahalara neden oldu.

Ünlü oyuncu, sunucunun, "Yasemin sence Melis bıyıklı erkekler hakkında ne düşünüyordur?" şeklindeki sorusuna gülerek, "Hiç çekemez diye düşünüyorum" cevabını verdi. Bunun üzerine İşiten de kendi tercihini açıklayarak, "Şansım varsa ve seçme hakkım varsa bıyıksız" ifadelerini kullandı.

"ONLAR HEP 'BEN MAKYAJSIZ KIZ SEVİYORUM' DİYOR YA…"

Sohbetin devamında Yasemin Kay Allen'ın yaptığı esprili yorum kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Allen, "Onlar da hep 'Ben makyajsız kız seviyorum' diyor ya… Biz de sakalsız, bıyıksız seviyoruz!" sözleriyle hem stüdyodakileri hem de izleyicileri güldürdü.