Haberler

Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz hafta eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sürpriz bir nikâh kıyan Yasemin Kay Allen, bu kez katıldığı programda ilişkiler ve erkek tercihleri üzerine yaptığı esprili açıklamalarla gündeme geldi.

  • Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta nikahlandı.
  • Yasemin Kay Allen, Melis İşiten'in YouTube kanalında bıyıklı erkekler hakkında 'Hiç çekemez diye düşünüyorum' dedi.
  • Yasemin Kay Allen, 'Biz de sakalsız, bıyıksız seviyoruz!' ifadesini kullandı.

Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz hafta sosyal medyada "Amerikalı aynasız" olarak bilinen eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta gerçekleştirdiği sürpriz nikahla magazin dünyasının dikkatini üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı evlilik fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlü isim bu kez yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

"HİÇ ÇEKEMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Melis İşiten'in YouTube kanalına konuk olan 36 yaşındaki Allen'ın, ilişkiler ve erkek tercihleri üzerine yöneltilen bir soruya verdiği dobra yanıt kahkahalara neden oldu.

Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

Ünlü oyuncu, sunucunun, "Yasemin sence Melis bıyıklı erkekler hakkında ne düşünüyordur?" şeklindeki sorusuna gülerek, "Hiç çekemez diye düşünüyorum" cevabını verdi. Bunun üzerine İşiten de kendi tercihini açıklayarak, "Şansım varsa ve seçme hakkım varsa bıyıksız" ifadelerini kullandı.

Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

"ONLAR HEP 'BEN MAKYAJSIZ KIZ SEVİYORUM' DİYOR YA…"

Sohbetin devamında Yasemin Kay Allen'ın yaptığı esprili yorum kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Allen, "Onlar da hep 'Ben makyajsız kız seviyorum' diyor ya… Biz de sakalsız, bıyıksız seviyoruz!" sözleriyle hem stüdyodakileri hem de izleyicileri güldürdü.

Umut Halavart
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Ne diyosun abla ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

Telefonlarına el konulan üç kız kardeş ölüme atladı
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı

"Nereden nereye" dedirten görüntü
İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik tahmin! Rakam bile verdi

İslam Memiş'ten altın için kritik tahmin! Rakam bile verdi