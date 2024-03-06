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Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı

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Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan başarılı oyuncu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'ın kadrosuna dahil oldu. Doğu dizide Ayza rolünü oynayacak.

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Tuzak, Selen Öztürk, Şerif Erol ve Duygu Sarışın'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi kadrosu genişliyor. Diziye son olarak Yasak Elma'da oynayan Melisa Doğu dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ömür Atay'ın yönettiği, Necati Şahin'in ise yazdığı dizinin kadrosuna katılan Melisa Doğu, Ayza karakterini oynayacak. Dizide tarikat tarafından bir isim olarak katılacak olan Doğu, oğlu Affan ile ekibe dahil olacak. Affan'ı oynayacak isim ise henüz netleşmedi.

Melisa Doğu, 6 sezon devam eden Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın annesi Asuman'ı oynamıştı. Ünlü oyuncu dizi final yaptıktan sonra da Kopuk'ta rol almıştı.

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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