Yarışma programında ahlaki sınırlar zorlandı: Yeni Katılan çift gizli odada ilişkiye girdi

İngiltere'de yayınlananLove Island (Aşk Adası) programında yine sınırlar zorlandı. Yarışmaya yeni katılan bomba isim Emily Moran (24) ve adanın ilk gününden beri orada olan Conor Phillips (25), tanıştıktan sadece üç gün sonra diğer yarışmacılardan gizlenerek "Hideaway" isimli özel odaya geçip geceyi birlikte geçirdi.

Bu özel oda, yarışmacıların daha mahrem anlar yaşayabildiği kamera ve gözetimin sınırlı olduğu bir alan. Çiftin burada cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ise programda net bir şekilde verilmemiş olsa da, sabaha kadar yatakta öpüşüp sarıldıkları sahneler her şeyi açıkça ortaya koydu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "Bu kadar çabuk nasıl bu noktaya geldiler?", "Love Island mı, yoksa ilişki adası mı?" gibi tepkiler verdi.

Özellikle izleyiciler, çiftin daha birkaç gün önce tanışmış olmasına rağmen bu kadar hızlı yakınlaşmalarını ahlaki sınırları zorlayan bir davranış olarak değerlendirdi. "İlişkiye girdiklerini herkes anladı, bu kadar açık olmasına gerek yoktu" diyen izleyiciler yapımcıları da eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise, bu tür sahnelerin genç izleyiciler üzerinde olumsuz etki bırakabileceğini savundu.

Geçtiğimiz hafta da benzer bir olay yaşanmış, başka kişilerle eşleşmiş olmalarına rağmen Helena ve Harry çifti aynı gizli odada geceyi geçirerek gündem olmuştu. Yapımcıların artık bu odaya giriş için yarışmacılara önceden izin verme şartını kaldırması, ilişkilerin kontrolden çıkmasına neden oluyor.

Aşk Adası, hem ilişkilerin hızı hem de mahrem anların televizyon ekranlarına taşınmasıyla büyük tartışmalara yol açarken, reytinglerdeki yükselişle de dikkat çekiyor.