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Yargı dizisinin kadrosuna Defne Kayalar katıldı

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Başarılı oyuncu Defne Kayalar, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Savcı İclal rolünü oynayacak.

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Zeynep Atılgan, Uğur Polat, Uğur Aslan, Arda Anarat, Cezmi Baskın ve Zeyno Eracar'ın başrolünde yer aldığı Yargı'nın kadrosu genişliyor. Diziye son olarak başarılı oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda yeni bir savcı daha geliyor. Ali Bilgin ile Beste Sultan'ın yönettiği, Sema Ergenekon'un yazdığı dizinin kadrosuna savcı İclal rolüyle ödüllü oyuncu Defne Kayalar katılıyor. Yönetmen Ali Bilgin'le mutlu evliliğiyle de tanınan başarılı oyuncu Defne Kayalar dizide "Savcı İclal" rolüne hayat verecek. İclal'in Ilgaz'la (Kaan Urgancıoğlu) geçmişten gelen bağı Ceylin (Pınar Deniz) ile arasında kıskançlık krizine neden olacağı konuşuluyor.

Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan Muhafız, Fi, Bir Başkadır, Saklı ve Kuş Uçuşu gibi dizilerdeki başarılı rolüyle tanınan Defne Kayalar, 34. Ankara Film Festivali'nde "Aniden" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Ecem Altan
Ecem Altan
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