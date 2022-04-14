Yargı dizisinin başrolü Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı, benzerliği görenler ayırt edemedi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Pınar Deniz ile başrolü paylaşarak Savcı Ilgaz rolünü oynayan başarılı oyuncu, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Kaan Urgancıoğlu, kardeşi Can Urgancıoğlu ile bir pozunu paylaştı. Kardeşleri gören sosyal medya kullanıcıları ayırt etmekte güçlük çekti. Öte yandan Can Urgancıoğlu'nun abisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı. Kardeşler yıllar önce yayınlanan Kara Sevda dizisinin 31. bölümünde birlikte kamera karşısına geçti.

İşte Kaan-Can Urgancıoğlu'nun pozları...