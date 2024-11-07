Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinin son hali görenleri şaşırttı

Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden olan 'Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği 'Hayriye' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran usta oyuncu Güven Hokna, dizideki "Aman ağzımızın tadı kaçmasın" repliği ile hafızalara kazınmıştı.

Hokna, son dönemde ise verdiği kilolar ile gündeme geldi. 78 yaşındaki oyuncunun, fazla kilolarından kurtulduğu ve incecik bir hale büründüğü görüldü. Hokna'nın son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.