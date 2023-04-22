Yaprak Dökümü dizisinin başrolleri Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yıllar sonra bir araya geldi

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Yaprak Dökümü dizisinin iki başrol oyuncusu Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, Ramazan Bayramı'nda bir araya geldi. Dizide kayınvalidesini oynayan Ökten'i ziyaret eden Yıldırımlar, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten'in paylaştığı Yaprak Dökümü dizisi, 2006-2010 yılları arasında ekrana geldi. Günümüzde bile tekrar bölümleri yayınlanan dizinin iki başarılı oyuncusu yıllar sonra bir araya geldi.

BAYRAMDA ZİYARET ETTİ

Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde rol alan Bennu Yıldırımlar, dizide hiç anlaşamadığı kayınvalidesi Cevriye'yi oynayan Güler Ökten ile bir araya geldi. Vefasını göstererek Ökten'in Ramazan Bayramı'nda unutmayan Yıldırımlar, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Usta oyuncu ile fotoğrafını yayınlayan Yıldırımlar "Bayramlaşmaca" notunu düştü.