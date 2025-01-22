Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, Bolu Kartalkaya'daki yangında kızının arkadaşının da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zuhal Topal, sosyal medya hesabından kızı ve arkadaşı Elif'in fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"AH DÜNYA TATLISI ÇOCUĞUM"

"Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allahım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle!. Hepimizin başı sağ olsun.."

Topal'ın paylaşımına takipçilerinden "Yarım kalan hikayeler", "Kıyamam ya çok büyük acı yaşıyoruz küçücük çocuklarımız", "İçimiz yanıyor. Sebep olanların yanına kalmasın" gibi yüzlerce yorum geldi.