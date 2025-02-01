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Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim

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Survivor yarışmasının tanınan ismi Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor'a gidemeyeceğini söyleyerek, 'Popstar olacağım' dedi.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından Survivor'a katılıp katılmayacağı konusuna açıklık getirdikten sonra yeni şarkısını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı Survivor 2025 için Turabi Çamkıran'a yarışmaya katılıp katılmayacağı sorulmaya başlandı.

Survivor'a katılmayacağını söyleyen Turabi Çamkıran yeni hedefini şöyle anlattı:

"SORMAKTAN VAZGEÇİN"

"Survivor'a gelemiyorum arkadaşlar. Sormaktan vazgeçin. Ben şarkıcı olacağım, popstar olacağım. İlk İngilizce parçam yayında"

Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor! Yeni şarkısını duyurdu

Turbo Turabi ayrıca 'Wine Me, Dine Me!' isimli yeni şarkısını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü isim, şarkıyı paylaşır paylaşmaz sosyal medyada gündem oldu.

Şarkısı büyük ilgi çeken Turabi, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Şaka gibi ya. İnanılmaz patladı bu parça. Şu an inanılmaz ama dünyanın en popüler tv şovlarından teklifler yağıyor menajere. Dünyanın en popüler ve dijital mecra şovlarında sazımla beraber bir turneye hazır olun. Benimle şovda düet yapmak isteyenleri duyunca kafayı yiyeceksiniz" dedi.

Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim

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Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Saç ektirmiş bir de allahın kerkenezi. Şahtı şahbaz olmuş. Bunu ünlü eden acur elinden tutup gezdirsin programları artık.

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Haber YorumlarıVedat Zengin:

3 saniye dinledikten sonra gerçekten kendisine hak verdim dediği gibi alt üst edecek.

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Haber YorumlarıOnur Sahin:

bı sen eksiktin

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