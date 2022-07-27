Yalıkavak'ta Mosso ve Göçer sesi yankılandı - Haberler

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Yalıkavak'ta Mosso ve Göçer sesi yankılandı

Yalıkavak'ta Mosso ve Göçer sesi yankılandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahne alan Melek Mosso ve Ferhat Göçer hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahne alan Melek Mosso ve Ferhat Göçer hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Mosso'nun göbeği açık yırtmaçlı yeşil desenli elbisesi ise dikkat çekti.

Yaz turizmin göz bebeği Bodrum'da ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Dün gece Yalıkavak Günay Restoran'da sahne alan Melek Mosso sesi, tarzı ve performansıyla büyüledi. Yaklaşık 2 saat sahne alan Mosso hareketli parçalarıyla izleyenleri bir dakika bile yerine oturtmazken, duygusal şarkılar ile zaman zaman hüzünlendirdi. Hareketli parçalarda Mosso'nun dans performansı mest etti. Güzelliği ile dikkat çeken Mosso, yeşil desenli elbisesi ile kendini hayran bıraktı. Mosso'dan sonra Ferhat Göçer sahne aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca sevilen parçalarını seslendiren Göçer'e hayranları eşlik etti. İzleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Göçer, şıklığı ve performansı ile büyük beğeni topladı. 2 ünlü ismin sahnesiyle izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı. - MUĞLA

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