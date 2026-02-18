Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek'in partneri oldu, yorumlar peş peşe geldi

Haberler

Güncelleme:
Gökberk Yıldırım, Kızılcık Şerbeti adlı diziye dahil oldu. Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek ile partner olan Yıldırım, izleyiciler tarafından "fazla yakışıklı" yorumlarıyla karşılandı.

  • Gökberk Yıldırım, Kızılcık Şerbeti dizisinde Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin partneri Yağız olarak yer aldı.
  • Emrah Altıntoprak, dizide Nilay'ın eşi Mustafa karakterini canlandırmıştı ve senaryo gereği diziden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir transfer gerçekleşti. Yeni bölümde Gökberk Yıldırım, Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin partneri Yağız olarakdiziye katıldı.

Yakışıklı oyuncunun kadroya katılması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, Nilay karakterinin partneri için gelen bu yeni ismi "fazla yakışıklı" olarak yorumladı. Sosyal medyada yorumlar adeta havada uçuştu.

Yeni bölümle birlikte Yıldırım ve Civelek'in uyumu merakla bekleniyor.

DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Nilay'ın eşi Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak'ın diziye vedası damga vurmuştu. Altıntoprak, ayrılık kararının tamamen hikâyenin gidişatına bağlı olduğunu açıkladı. Senaristlerin karakterin yolculuğunu bu noktada tamamladığını belirten Altıntoprak, "Hikâye böyle bitti" sözleriyle ayrılığın senaryo gereği olduğunu ifade etti.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Haberler.com
