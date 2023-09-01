Ya Çok Seversen... ATEŞ VE LEYLA EVLENİYOR!

Ya Çok Seversen eğlencenin ve romantizmin giderek yükseleceği 9.bölümü 2 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de seyirciyle buluşuyor.

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan ya Çok Seversen dizisi bu haftadan itibaren artık cumartesi akşamları seyirciyle buluşacak.

Romantik ve keyifli hikayesiyle herkesin beğenisini toplayan, Ay Yapım imzalı 'Ya Çok Seversen' dizisinin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımında Ateş'in çocuklara Leyla ile evlendiklerinin haberini vermesiyle çocukların yaşadığı şaşkınlık dikkat çekiyor.

Leyla'nın düğün hazırlıkları yaptığı tanıtımda Meryem dayanamayıp Mert'e tüm gerçekleri açıklıyor. Füsun'un Leyla'nın yalancı olduğunu Ateş'e söylediği anlar ise tanıtıma damga vuruyor.