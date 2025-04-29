Wanda Nara yalnızlığı seçti

Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı boşanma süreci sonrası uzun süre magazin gündemini meşgul eden Wanda Nara, evliliğini L-Gante uğruna bitirmişti. Ancak Nara'nın rapçi sevgilisiyle olan ilişkisi, başlangıcından itibaren gelgitli bir seyir izledi. Geçtiğimiz aylarda çocuklarına daha fazla zaman ayırmak istediğini söyleyerek L-Gante'den ayrılan Nara, bu hamlesiyle eski eşi Mauro Icardi'ye barış mesajı göndermişti.

Nara, L-Gante'den ayrıldıktan sonra Mauro Icardi ile geçmişten kalma fotoğrafları sosyal medyada paylaşmış, futbolcuyu yeniden takibe almıştı. Ancak beklediği ilgiyi göremeyince, kısa süre içinde L-Gante ile ilişkisine geri dönmüştü.

Aşk hayatındaki iniş çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden ayrıldı. Çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.