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Wanda Nara yalnızlığı seçti

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İtalyan basınına ve sosyal medyaya yansıyan haberlere göre, Wanda Nara ile Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante, bir kez daha ayrılma kararı aldı. Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Nara, ayrılığın ardından yaptığı paylaşımda "Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı boşanma süreci sonrası uzun süre magazin gündemini meşgul eden Wanda Nara, evliliğini L-Gante uğruna bitirmişti. Ancak Nara'nın rapçi sevgilisiyle olan ilişkisi, başlangıcından itibaren gelgitli bir seyir izledi. Geçtiğimiz aylarda çocuklarına daha fazla zaman ayırmak istediğini söyleyerek L-Gante'den ayrılan Nara, bu hamlesiyle eski eşi Mauro Icardi'ye barış mesajı göndermişti.

Wanda Nara yalnızlığı seçti

Nara, L-Gante'den ayrıldıktan sonra Mauro Icardi ile geçmişten kalma fotoğrafları sosyal medyada paylaşmış, futbolcuyu yeniden takibe almıştı. Ancak beklediği ilgiyi göremeyince, kısa süre içinde L-Gante ile ilişkisine geri dönmüştü.

Wanda Nara yalnızlığı seçti

Aşk hayatındaki iniş çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden ayrıldı. Çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Wanda Nara yalnızlığı seçti
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Köpek alırım eve diyor

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Haber YorumlarıHatice Acikgöz:

yoksa niye kocani aldattin ahlaksız çocuklarından dami utanmadin birde her gün adami paylaşıyordun iyi olmus

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