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Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor

Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
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Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci yaşayan ve kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak bikiniyle poz veren Nara, sosyal medyada eleştirilere hedef oldu. Nara'nın bu cesur paylaşımı, kullanıcıların 'Artık dur' ve 'Bu pozlar çok kötü' şeklindeki yorumlarına neden oldu.

Icardi ile boşanma süreci ve kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aşkıyla gündemde olan Wanda Nara durmuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isim bu sefer de üzerine küçük belen bikinisiyle poz verdi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın olaylı boşanma süreci devam ederken ifşaların da ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Sivasspor oyuncusu Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri Wanda Nara hakkında "Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın" demişti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşkıyla da gündeme geliyor.

Sık sık aşk pozları paylaşan ve hakkındaki iddiaları umursamayan Wanda Nara'dan yeni paylaşım geldi.

Wanda Nara bu sefer de üzerine 2 beden küçük gelen bikinisiyle poz verince dile düştü.

Sosyal medyada Wanda Nara'ya "Artık dur", "Bu pozlar çok kötü" yorumları yağdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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