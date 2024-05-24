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Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

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Verdiği cüretkar pozlarla adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde +18 içerik sitesi ile anlaşma yaptı. Dün sitedeki hesabını açan Nara, çırılçıplak verdiği pozunu kapak fotoğrafı yaptı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce birlikte reklam filminde ve klipte rol alan çiftten Nara, +18 yayınlar yapan bir siteyle anlaşma yaptı. Nara'nın hesabına eklediği fotoğraflar ise dikkat çekti.

Wanda Nara, daha önce yaptığı açıklamada+18 içeriklerin yer aldığı Divasplay ile çalışacağını söylemişti. Üzerindeki firmanın adının yazılı olduğu bir tişörtle poz veren Nara, dün platformda hesap oluşturdu. Profil fotoğrafına yüzünün görüldüğü bir kare koyan Wanda Nara, kapak fotoğrafına da tamamen çıplak olduğu bir poz ekledi.

Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Magazin Haberler

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